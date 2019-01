Yücel İldiz: “Bu takım rehavete kapılmaz”

İldiz, oyuncularının hiçbir şekilde rehavete kapılmayacağını ve başarıya aç olduğunu kaydetti.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor'la karşılaşacak olan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yukarıyı yakalamak isteyen bir takım olduklarını belirterek şu an ise lider olduklarını ve diğer takımların kendilerini yakalamak isteyeceğini söyledi. Bir hedefleri olduğunu ve bu hedefe gitmek için de her haftanın zor olduğunu aktaran İldiz, hafta sonu oynayacakları Hatayspor maçına ilişkin, “Hedefe gitmek istiyorsanız, zorlukları aşmak durumundasınız. Hafta sonu en zorlu deplasmanlardan bir tanesini oynayacağız. Hatayspor, bu sene lige çıkan son derece zorlu bir takım, doğru işler yapıyorlar. Bizim kendi penceremizden baktığımız zaman zor bir deplasman ancak bir artık zorluklara alışkınız. Zorlukları aşmaya da alışkınız ve bunu alışkanlık haline getirdik. Bunu da devam ettirmek zorundayız. Çıkıp en iyi neticeyi alıp Denizli'ye dönmeye çalışacağız” dedi.

“Ciddi bir kadromuz var”

Yeşil-siyahlı ekipte kart sınırında bulunan Deniz Vural, Keremcan Akyüz, Recep Niyaz, Abdulkerim Bardakcı, Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt ve Alperen Babacan ile ilgili konuşan İldiz, sınırda olan oyuncuların ceza almaları durumunda diğer oyuncuların gereğini yapacağını belirterek, “Takım menfaatine olan kartlardan hiçbir zaman şikayetim olmaz. Arkadaşları gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardım. Çalıştığımız 25 kişilik ciddi bir kadromuz var. Bu kadro içerisinde kart gören arkadaşımız olursa diğer arkadaşlarımız gereğini yapacaktır” diye konuştu.

“Önemli olan sezonu ilk 2'de bitirmek”

Şu an ligde ilk iki sırada olmanın önemli olmadığını, asıl önemli olanın sezonu ilk 2'de bitirmek olduğunun altını çizen İldiz, oyuncularının hiçbir şekilde rehavete kapılmayacağını ifade ederek, “Şu an ilk iki takım içerisindeyiz ama bu bir şey ifade etmiyor. Önemli olan sezon sonunda ilk iki takım içerisinde olmak. Bunu başarmaya çalışacağız. Biz başarıya alışkınız, bu konu da övgüye de eleştirilere de açığız. Biz yukarıyı da aşağıyı da biliriz, bu nedenle tedbirliyiz ve temkinliyiz. Oyuncularımızla her şeyi konuşuyoruz, bu takım rehavete girmez. Çünkü biz baştan beri konuştuk, başarıya açız. Bu mesleği yaptığınız sürece de aç olmanız gerekir” şeklinde konuştu.