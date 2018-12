Yücel İldiz, Burak Çalık'a sahip çıktı

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından net gol bir gol pozisyonu kaçıran oyuncusu Burak Çalık'a sahip çıkarak, “Ama biliyorsunuz Bülent Çalık bize çok 3 puanlar kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek. Futbolun içinde bunlar var” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası bir basın toplantısı düzenleyen ve maçı değerlendiren İldiz, stratejik hamlelerin olduğu bir karşılaşma izlendiğini ifade etti. İlk yarı rakip takımın ikinci yarı ise kendi oyun üstünlüklerinin olduğunu kaydeden İldiz, “Müsabaka öncesi gerçekten ligin 1. ve 2.'nin maçı merak ediliyordu. Hakikaten stratejik bir müsabakaydı. Özellikle tüm Denizlispor camiası ve seyircimize teşekkür ediyorum. Bir camianın nasıl bütünleştiğini göstermiş olduk. Tabi ki stratejik bir maçtı ve herkesin kendisine göre bir hesabı vardı. Lider buraya geldi tabi ki onlar da kazanmak istiyorlardı. İlk 45 dakika içerisinde Gençlerbirliği'nin ciddi atakları vardı. Tabi bizimde kendimize göre stratejilerimiz vardı onları savuşturmayı bildik. Devre sonunda net 1-2 tane pozisyon yakaladık ama ilk 45 dakika içerisinde Gençlerbirliği daha üstün bir oyun çıkardı kabul etmek lazım. Ancak oyunun ikinci yarısında özellikle 55. dakikadan sonra hamleler yapmaya başladık kazanma adına ve oyun tamamen bizim lehimize döndü. Çok pozisyon yakaladık bunları değerlendirmemiz lazımdı ve hakikaten akıllara ziyan bir gol kaçırdık. Ama biliyorsunuz Bülent Çalık bize çok 3 puanlar kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek futbolun içinde var bunlar. Ama her iki takımı da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Lig birinci ve ikincisinin maçında ilk yarıyı rakip takım ikinci yarıyı biz üstün oynadık. İyi bir mücadele seyir edildiğini düşünüyorum, en azından hedefe oynayan biz Denizlispor olarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Skor her ne kadar istediğimiz gibi olmada her iki takıma da bundan sonra başarılar diliyorum” diye konuştu.