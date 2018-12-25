İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yücel İldiz: “Emenike'yi kim istemez?”

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Emmanuel Emenike’nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili, "Emenike’yle birkaç gün önce görüştüm.

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Emmanuel Emenike'nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili, "Emenike'yle birkaç gün önce görüştüm. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.


Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Denizlispor'da ilk devrenin tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Yücel İldiz, katıldığı bir radyo programında, Emmanuel Emenike'nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbehçeli eski forvet ve daha önce Kardemir Karabükspor'da çalıştığı eski öğrencisi Emenike hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Nijeryalı futbolcu ile birkaç gün önce görüştüğünü belirterek, "Emenike'yle birkaç gün önce görüştüm. Kendisi devamlı görüştüğüm bir futbolcu. Fakat Emenike'nin aldığı ücretler belli. Emenike'nin ismi Çin kulüpleriyle de anılıyor. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.