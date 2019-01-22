Yücel İldiz: "Hedefimiz Denizlispor'u layık olduğu lige getirmek"

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, öncelikli hedeflerinin Denizlispor'u layık olduğu lige getirmek olduğunu belirterek, "Ben Yücel İldiz olarak futbola ve başarıya açım, hiç doymayacağım. Bu mesleği yaptığım sürece heyecanımı kaybetmeyeceğim" dedi.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısının açılış maçında 26 Ocak Cumartesi günü Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlı ekip bu karşılaşmanın hazırlıklarını teknik ve kondisyon hazırlıklı yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Yücel İldiz, zorlu bir maratonun devam ettiğini belirterek, "Camianın tüm dinamikleri bizi destekliyor, bu bize inanılmaz bir moral veriyor ama bir gerçek var ki çok zorlu bir maraton devam ediyor. Tüm dikkatimizi çalışmalarımıza vererek tüm ayrıntılara dikkat ederek Gazişehir Gaziantepspor maçını da unutarak önümüzdeki Adana Demirspor maçı ve diğer maçlara bakmak zorundayız. Şu anda bizim adımıza en önemli müsabaka, hafta sonu seyircimiz önünde oynayacağımız Adana Demirspor müsabakası, onun hazırlıkları devam ediyor" dedi.

"Henüz daha bir şey başarmadık"

Henüz bir şey başarmadıklarını ve tüm dikkatlerini hafta sonu oynanacak Adana Demirspor maçına çevirdiklerini ifade eder İldiz, "Eğer başarıyı yakalamak istiyorsanız zorlukların üstesinden gelmesini bilmelisiniz. Bu zorlukların üstesinden gelmek adına elimizden gelin yapıyoruz. Futbolda her şey olabilir, biz bunun farkındayız. Şu anda camia olarak inanılmaz övgüler alıyoruz. Henüz daha bir şey başarmadık açıkçası. Hafta son derece zorlu bir müsabaka olacak, Adana Demirspor takımı hiçbir şeyden vazgeçmiyor. Önemli oyuncular aldılar, önemli bir camia, bu nedenle çok zorlu bir müsabakaya çıkacağımızı biliyoruz. Ama camiamıza ve taraftarımıza güveniyoruz. Kapalı gişe oynamaya başladık, o şekilde devam etsinler, inşallah oyuncu arkadaşlarımızla onları yanıltmadan yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

"Futbola ve başarıya açım, hiç doymayacağım"

Futbola ve başarıya aç olduğunu aktaran İldiz, bu mesleği yaptığı sürece hiç doymayacağını ve heyecanını kaybetmeyeceğini belirterek, “Futbolda inişleri çıkışları ben bilirim bu nedenle tabi ki namağlupluk ve başarı güzel ama hiçbir başarı kalıcı olmuyor. Bu nedenle biz çok üstüne katmak zorundayız. Benim için tatmin edici değil, ben Yücel İldiz olarak tatmin olmuyorum. Açım yani bu konuda. Çünkü bu ülkede kaç seneden beri benim nerede olmam gerektiğini herkes biliyor. Çok önemli değil, yaptığım işten mutluyum ama futbola ve başarıya açım, hiç doymayacağım. Bu mesleği yaptığım sürece heyecanımı kaybetmeyeceğim" şeklinde konuştu.

"Denizlispor'u layık olduğu lige getirmek istiyoruz"

İldiz, öncelikli hedeflerinin Denizlispor'u layık olduğu lige getirmek olduğunu dile getirerek, "Futbolda başarıyı da başarısızlığı da acı günü de tatlı günü de bilirim. Şu anda gayet iyi günlerimiz var. İnşallah Denizli'de çok mutlu günler yaşamaya devam ederiz. Öncelikli hedefimiz Denizlispor'u layık olduğu lige getirmek. Ondan sonrası Allah büyük" dedi.