Yücel İldiz: “Hiçbir şekilde havaya girmememiz lazım”

Ayaklarımızı yere sağlam basarak ve tüm ayrıntıları dikkate alarak devam etmemiz lazım” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından basın toplantısı konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel, ligin ikinci yarısının ikinci haftasında lider olduklarını hatırlatarak, “Ligin ikinci yarısı itibari ile zorlu müsabakalar oynayacağımızı söylemiştim. Sadece bizim açımızdan değil bütün takımlar açısından ligin ikinci yarısı zor geçer. İkinci devreye başlarken lig ikincisiydik. Bütün takımlar ilk iki takım arasına girmek için bizi yakalamak isteyeceklerdi. Bizde üstümüzdeki takım olan Gençlerbirliği'ni yakalamak isteyecektik ve bu şekilde bir planlama yapmıştık. Bakıldığı zamanda ligin ikinci yarısının ilk 2 haftası itibari ile liderliği yakaladık ve bunlar güzel şeyler” diye konuştu.

“İkinci yarı tamamen kontrolümüzde geçti”

Karşılaşmayı değerlendiren İldiz, sahaya müthiş bir birliktelik yansıttıklarını kaydederek şunları söyledi:

“Müsabakaya iyi başladık golü bulduk ve golleri bulabilirdik. Ama kendi hatamızdan beklenmedik bir gol yedik. Ondan sonra bir 10 dakika kadar rakibe oyunu verir gibi olduk. Sonrasında ise tekrar oyuna hakim olup galibiyet golünü attık. İkinci yarı ise tamamen kontrolümüzde geçtik diyebilirim ve açık skor oldu. Ama bizim adımıza hem beklenen oyunumuzu sahaya yansıtıp hem 3 puan hem de camiamızın bizi bu şekilde destekleyerek bir birliktelik sağlanmasını sahaya yansıtmış olduk.”

“Ayaklarımızı yere sağlam basarak ve tüm ayrıntıları dikkate alarak devam etmemiz lazım”

Hedeflerinin sezon sonunda ilk iki takım arasında olmak olduğunu vurgulayan Yücel İldiz, ayakları yere sağlam basan bir takım olarak hareket etmek istediklerini söyledi. İldiz, “3 puan güzel ama hakikaten zorlu bir lig. Zorlu müsabakalar ile başladık zorlu müsabakalar ile devam edeceğiz. Pazartesi gününden itibaren yine zorlu bir deplasman olan Hatay maçı çalışmalarına başlayacağız. Hiçbir şekilde havaya girmememiz lazım. Ayaklarımızı yere sağlam basarak ve tüm ayrıntıları dikkate alarak devam etmemiz lazım. Yine söylüyorum lider olduk ama şuanda ki lidere kupa falan vermiyorlar. Önemli olan sezon sonu içerisinde bu ilk iki takım içerisinde olmak. Bunu başarmaya çalışacağız” dedi.