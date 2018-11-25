Yücel İldiz: “İnanmışlığın zaferi adına çok mutluyum”

Lig'in 13. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-2 yenen Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, “Bu maçı mücadele ve inanmışlık açısından örnek bir maç olarak düşünebiliriz. 3 puan adına, inanmışlığın zaferi adına ve camia adına çok mutluyum” dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Lig'in 13. haftasında oynadıkları Giresunspor karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamada, Giresunspor karşılaşmasının kendileri için zorlu bir maç olduğunu belirterek, “Bu iyi gidişat şehrimizdeki tüm dinamikleri hareketlendirdi. Maç öncesi atmosfer müthişti. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi ki şöyle bir gerçekte var; bu atmosfer oyuncularıma biraz da yük bindirdi stres anlamında. Bu maç çok önemli bir ölçüydü bizim adımıza, rakibimiz de gerçekten iyi mücadele etti onları da kutluyorum. Onlar da bir çıkış arıyordu, burada elde edecekleri bir galibiyet veya beraberlik onlar için çok müthiş bir şey olacaktı. Bu koşullar içerisinde maçta çok enteresan şeyler yaşadık, maça mağlup başladık. İster istemez bu durum her takımı etkiler, bizi de etkiledi. Oyunumuzda biraz çelişkiler oluştu. Tüm bunlara rağmen oyunu toparladık, beraberlik golünü de attık. Devre arasına giderken oyunu baya toparlamıştık, ilk yarı ciddi bir mücadele içerisinde geçti. Zaman zaman sahada istediklerimizi yapamadık, gereksiz top kayıpları da yaptık. Yaptığımız uyarılarla birlikte ikinci yarıya iyi başlarız diye düşünmüştük ancak beklenmedik bir durumda 10 kişi kaldık. Ardından geriye düştük, beraberlik golünü yakaladık. Sonrasında galibiyet golünü yakaladık, müthiş bir mücadele oldu. Bu tür müsabakalarda bazen istediğiniz oyunu oynayamayabiliyorsunuz ama mücadele açısından, inanmışlık açısından örnek bir maç olarak düşünebiliriz. 3 puan adına, inanmışlığın zaferi adına, camia adına çok mutluyum” dedi.