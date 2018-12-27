Yücel İldiz: "Maddi gerçekler var"

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son günlerde yeşil siyahlı ekip ile adı anılmaya devam eden Emenike'nin transferi ile ilgili son noktayı koyarak, “‘Emenike gibi bir oyuncuyu kim almak istemez?' ama tabi rakamlar milyon eurolar gibi konuşuluyor. Ama bir de maddi gerçekleri var” dedi.

İldiz katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe'nin de eski forvetlerinden Emanuel Emenike'nin, Denizlispor'a transferi yönündeki söylentilere son noktayı koyarak, kendisi ile sadece dostane telefon görüşmeleri yaptığı ve transfer listelerinde yer almadığını söyledi. Transfer konusunda maddi gerçekler olduğunu ifade eden İldiz, “Bizim iyi bir takımızın var, tabi ki her takım eksikleri de var. Biz takımımız bozmayacağız ama arkadaşlarımızın başarısına katkı da bulunacak 2-3 tane oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. Başka giden olursa onun yerine 4 olabilir. Savunma, kanat ve stoper alacağız. En çok gol atan takımlardan birisiyiz ama bizde sıkıntı şurada hem alternatif hem de takımdaki rekabet açısından kesinlikle bunu yapmak zorundayız. Bizim belli bir kadromuz var ve bu kadroyu çeşitlendirmemiz lazım. Transfer listemiz belli ama Emenike listemizde yok. Ama Emenike zaman zaman telefonla arar ve konuşuruz. Kendisi ile sadece sohbet ediyoruz ama sohbet bu (transfer) noktalarına gelmiş. Söyledim tabi bunu ‘Emenike gibi bir oyuncuyu kim almak istemez?' ama tabi rakamlar milyon eurolar gibi konuşuluyor. Ama bir de maddi gerçekler var. Ama yönetim kurulumuz, transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Fakat hedef yükseldikçe maliyetlerde yükseliyor” dedi.