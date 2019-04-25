Yücel İldiz'den Balıkesirspor maçı değerlendirmesi

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, hafta sonu sahasında oynayacakları Balıkesirspor maçı ile ilgili olarak, "Zor maç olacağını biliyoruz ama biz bu noktaya hep zorlukları aşarak geldik, inşallah Pazar akşamı da bu zorluğu aşıp, Süper Lig'in kapısını açar gireriz" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip, hafta sonu oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor. İldiz, yönetiminde yapılan antrenmanlarda Denizlisporlu futbolcuların hayli istekli oldukları gözlendi. Horoz'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Taha Can Velioğlu ve izinli olan Adam Stachowiak dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı. Antrenman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İldiz, sezonun bitimine 4 maç kaldığını hatırlatarak, bu maçların hepsinin kendileri için final maçı gibi olduğunu söyledi. Puan durumuna göre sezon başından bu yana Denizlispor'un başarısının ortada olduğunu ve nereden nereye geldiğini vurgulayan İldiz, "Camiamız ile birlikte Süper Lig'e hazırlanıyoruz. Ama önümüzde 4 tane final maçı var ve en zor olanlarından bir tanesini de sahamızda oynayacağız. İyi bir gidişatımız var ama son haftalarda sahamızda zorlandık ve beraberlikler aldık. Zaman zaman olumsuzluklar, şanssızlıklar yaşandı ve beraberlikler aldık fakat bunu da deplasmanlarda telafi ettik. Ama hakikaten Pazar akşamı oynayacağımız 90 dakikanın çok önemli bir rolü var. Bu hafta sonu inşallah tüm camianın desteği ile bu zorluk Balıkesir engelini aşarız. Zor maç olacağını biliyoruz ama biz bu noktaya hep zorlukları aşarak geldik, inşallah Pazar akşamı da bu zorluğu aşar ve süper Lig'in kapısını açar gireriz” şeklinde konuştu.

"Tek düşüncemiz Balıkesirspor maçı"

İldiz, bir gazetecinin üst sıralarda bulunan takımların puan kaybetmesi durumunda tablonun ne olacağı yönündeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bizim içinde bulunduğumuz konu şu, puan durumu da bunu gösteriyor. Hiçbir takımın ne yapacağı bizi şu anda çok ilgilendirmiyor. Bizim ne yapacağımız önemli. Bizim bütün hesap ve kitaplarımız pazar akşamı kazanma odaklı çalışıyoruz. Burada diğer takımlar tabi ki bize yakın rakiplerimizin puan kaybetmesi bizim adımıza iyi olur ama şu an da biz onu düşünecek durumda değiliz. Bizim tamamen düşüncemiz Pazar akşamı."