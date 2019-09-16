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Yukatel Denizlispor ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig’in ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen Yukatel Denizlispor dün kendi evinde ağırladığı Konyaspor’a 1-0’lık sonuçla boyun eğdi ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen Yukatel Denizlispor dün kendi evinde ağırladığı Konyaspor'a 1-0'lık sonuçla boyun eğdi ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.


Süper Lig'in yeni ekiperinden Yukatel Denizlispor, bu sezonki ilk mağlubiyetini dün sahasında ağırladığı Konyaspor'a karşı aldı. 7 puan ile ligde 4. sırada bulunan Denizlispor, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Yeşil-siyahlılar, ligde tek gol yemeyen takım unvanını ise dün yediği gol elinden kaçırmış oldu.


Denizlispor ligin 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

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