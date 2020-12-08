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Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile Süper Lig’in 12.

Yukatel Denizlispor, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe maçında sakatlanan Oğuz'un ise 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.


Denizlispor, 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 19.00 deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Kenan Atik ve yardımcı antrenörler yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmaları gerçekleştirirken, diğer oyuncular kondisyon antrenmanı ile günü tamamladı. Ağrıları sona eren Tiago Lopes takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti. Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuz Yılmaz, el kemiğinde tespit edilen kırık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Aynı karşılaşmada beline aldığı darbe sonucu ağrıları bulunan Hugo Rodallega ise tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.


Yeşil-siyahlı ekip bugün gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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