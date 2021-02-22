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Yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdikleri anda yakalandılar

Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği öğrenilen şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği öğrenilen şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleşeceği bilgisi üzerine harekete geçti. 2 farklı operasyonla yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüphelinin ev ve üst aramasında çıkanlar ise görenleri hayrete düşürdü. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 500 gram metamfetamin ve 900 gram kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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