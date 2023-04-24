Yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Denizli'de oturduğu binanın altıncı kattaki penceresinden düşen 32 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan bir binanın 6. katında ikamet eden Ömer Arslan (32), henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. İşlek caddedeki kaldırıma düşen Arslan, kanlar içerisinde kaldı. Arslan'ı gören çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Arslan'ı hayata döndürmek için ambulans içinde yoğun çaba gösterirken, ağır yaralanan şahıs ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ömer Arsan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şahsın düştüğü daire ve pencerede detaylı bir çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.