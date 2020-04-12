Yunus timleri ekmeksiz kalan ailenin imdadına yetişti

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Denizli'de ekmekleri kalmayan aile polisten yardım istedi. Vatandaşın gelen ekmek talebi üzerine Yunus timleri ailenin evine 4 ekmek götürdü.

Denizli'de sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük oranda uydu. Kent genelinde çoğu vatandaş dışarı çıkmazken, yasağı ihlal edenlere polis ekipleri ceza kesti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sinan Aksoy ise, sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamadığını, ailesi ile ekmeksiz kaldıklarını belirterek yardım istedi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, ekmek isteyen vatandaş için fırına giderek aldığı 4 ekmeği Aksoy'un evine götürdü. Yunus timlerinin evine ekmek getirdiği Aksoy, “112'yi aradım. Yardımcı olalım dediler. Ben aradıktan sonra sağ olsunlar ekmek getirdiler. Teşekkür ederim arkadaşlara” dedi.