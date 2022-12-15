DENİZLİ(İHA) – Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlendiği Yurtlar Arası Spor Turnuvaları başladı. Turnuvada 6 branşta 585 sporcu mücadele edecek. Turnuvaları kazanan yurtlar, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği bölgesel finallerde Denizli'yi temsil edecek.

Gençlik Spor Bakanlığı Denizli yurtlarında kalan öğrenciler için turnuva heyecanı başladı. Merkez ve ilçe yurtlarını buluşturan ‘Yurtlar Arası Spor Turnuvası' farklı branşta sporcuları bir araya getiriyor. Dostluk ve rekabetin aynı anda yaşandığı turnuvalar 10 gün sürecek. Futbol, Basketbol, Masa Tenisi, Badminton, Voleybol, Satranç olmak üzere toplam 6 branşta 585 sporcunun ter dökeceği müsabakalarda salon sporları Kınıklı Spor Salonunda, futbol müsabakaları ise Saraçoğlu stadında oynanıyor. Satranç turnuvasına ise Pamukkale yurdu Sosyal Tesisler Satranç Salonu ev sahipliği yapacak.

Badminton turnuvası tamamlandı

13 Aralık'ta Badminton branşı ile başlayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurtlar Arası Spor Turnuvaları Masa Tenisi ve Futbol ile devam ediyor. 9 takımın katıldığı Badminton turnuvalarında kadınlar şampiyonu Pamukkale Yurdu olurken erkeklerde şampiyon Prof. Akşit Cevat Akşit Yurdu oldu. Voleybol ve Basketbol müsabakaları 19 Aralık, Satranç müsabakaları ise 21 Aralık tarihlerinde oynanacak.

“Gençlerimiz en iyisini hak ediyor'”

Yurtlar Arası Spor Turnuvaları Badminton Branşı ödül töreninde gençlere seslenen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Geleceğin mimarı olacak gençlerimizin, yurtlarımızda sadece barınma beslenme değil sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmek için çalışmaların hedef yükselterek devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerden öğrenim görmeye gelmiş, aile ve takım olma bilinci ile hareket eden gençlerin her şeyin en iyisine layık olduklarını belirtmek isterim. Turnuvalara katılım sağlayan sporcuları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.