Yurtlar arası turnuva maratonunda şampiyonlar ödüllerine kavuşuyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlendiği Yurtlar Arası Spor Turnuvaları her branşta güzel müsabakalara sahne oluyor. 30 yılı aşmış Geleneksel Yurtlar Arası Türkiye Şampiyonlarında mücadele edecek şampiyonlar ödüllerini alıyor.

GSB Denizli yurtlarında kalan öğrenciler için 10 gün süren turnuva maratonu tamamlanıyor. Merkez ve ilçe yurtlarını buluşturan Yurtlar Arası Spor Turnuvası farklı branşta sporcuları bir araya getirdi. Dostluk ve rekabetin aynı anda yaşandığı turnuvalarda 6 branşta 585 sporcunun mücadele etti. Futbol, Basketbol, Masa Tenisi, Badminton, Voleybol, Satranç branşlarında düzenlenen turnuvalarda şampiyonlar belli oldu.

Erkekler Kategorilerinde Prof. Dr. Cevat Akşit Yurdu tüm branşlarda aldığı şampiyonluklarla büyük başarı elde etti. Kadınlar kategorilerinde Merkez Yurtlarımız şampiyonlukları paylaşırken satranç branşında Tavas Yurdu öğrencisi şampiyon oldu. Voleybolda şampiyonlar bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.