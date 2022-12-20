Yurtlarda barınan 585 genç 6 branşta kozlarını paylaşıyor

GSB Denizli yurtlarında kalan öğrenciler için turnuva heyecanı başladı. Merkez ve ilçe yurtlarını buluşturan Yurtlar Arası Spor Turnuvası farklı branşta sporcuları bir araya getiriyor. Dostluk ve rekabetin aynı anda yaşandığı turnuvalar 10 gün sürecek. 6 branşta 585 sporcunun mücadele edeceği turnuvaları kazanan yurtlar, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği bölgesel finallerde Denizli'yi temsil edecek.

Futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, voleybol, satranç branşlarında 585 sporcunun ter dökeceği müsabakalarda salon sporları Kınıklı Spor Salonunda, Futbol müsabakaları ise Saraçoğlu stadında oynanıyor. Satranç turnuvasına ise Pamukkale yurdu Sosyal Tesisler Satranç Salonu ev sahipliği yapacak.

Açılışta gençleri yalnız bırakmayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Sporun insan hayatına getirdiği değişikliklerden bahseden Başkan Örki, başarının anahtarının spor olduğunu belirterek katılan sporculara başarılar diledi.

Yurtlar Arası Spor Turnuvaları açılışında gençlere seslenen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Geleceğin mimarı olacak gençlerimizin, sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğrenim görmeye gelmiş, aile ve takım olma bilinci ile hareket eden gençlerimiz her şeyin en iyisine layık” dedi.