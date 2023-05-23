Yusuf Garip'ten MHP ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyareti

Dönem Denizli Milletvekili Adayı Av. Yusuf Garip, seçimlerde gecesini gündüzüne katarak çalışan MHP Denizli İlçe Teşkilatlarını bir bir ziyaret ederek teşekkürlerini iletirken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. Turu için de vatandaşlardan Cumhur İttifakına destek istiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 28. Dönem Denizli Milletvekili Adayı Yusuf Garip, yürüttüğü seçim kampanyasıyla dikkat çekmiş, Denizli'yi karış karış gezerek, vatandaşla kucaklaşmıştı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri içinde sahada durmaksızın çalışmalarını yürüten Garip, seçimlerde gece-gündüz demeden çalışan MHP İlçe Teşkilatlarını ziyaret edip, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor. MHP İlçe Teşkilatların Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla yürüttüğü çalışmalara katılan Garip, 2. Tur seçimleri için Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan içinde vatandaştan destek istiyor. Son olarak Serinhisar, Acıpayam ve Çameli İlçelerini ziyaret eden Garip, MHP İlçe Teşkilatlarıyla kucaklaştı, vatandaşlarla sohbet etti.

“Omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz”

Cumhur İttifakı ve MHP olarak sahada Cumhurbaşkanlığı 2. Turu için azimle çalışmaya devam ettiklerini belirten Garip, “El ele, omuz omuza dava arkadaşlarımızla, Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde ilçe teşkilatlarımız, gecesini gündüzüne katarak, gayret ve azimle çalıştı. Durmadı, yılmadı, yorgunluk göstermedi. Aziz milletimiz de, iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıttı. Seçimler sonrası ilçe ilçe ziyaretlerimize devam ederek; ilçe başkanlarımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerimize ve dava arkadaşlarımıza; başarılı, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri içinde yılmadan, yorulmadan devam ettikleri çalışmalara katılıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşup, Cumhur İttifakımızın adayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi içinde 2. turda desteklerini istiyoruz. Halkımızın teveccühü ve desteğiyle mutlaka başaracağız. Türkiye'mizin 2. yüzyılında Cumhur ittifakı olarak milletimizle bir ve beraber güçlü Türkiye'nin imarına devam edeceğiz” dedi.

“Aziz milletim sıra sende”

“Devlet ve Milletiyle, Hep Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye” diyerek sözlerine devam eden Garip, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geride kalan yaklaşık beş uygulama döneminde, Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurduk. Çözümsüz gibi duran tüm sorunları çözmeyi başardık. Cumhur İttifakı'nın umut olduğunu gösterdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muktedir ve müstesna kazanımlarıyla ülkemizin önünün açılmasına gururla şahit olduk. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde milletimize 100 sözümüz vardır ve hepsini de Allah'ın izniyle gerçekleştirmeye kararlıyız. Aziz milletim sıra sende. Elbette yapacağız, birlikte başaracağız. Ne Mutlu Türk'üm Diyene” dedi.