Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek satıldı

Denizli'de bir traktör bayisinin geçtiğimiz yıllarda 1466 adet traktörün model yılını değiştirdiği, satışta ise 195'nin üretim tarihini değiştirdiği ortaya çıktı. Denizli'de ve Uşak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda özel belgede sahtecilik suçundan 8 şüpheli yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlilere verilen talimatlar doğrultusunda “Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik” suçunu işlemek suretiyle vatandaşları mağdur etmek isteyen kişi ve organizasyonların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Denizli'de faaliyet gösteren bir traktör bayisi 2014 ile 2018 yılları arasında toplam 1466 adet traktörün AT Uygunluk Belgeleri üzerinde model yıllarını değiştirdiği tespit edildi. Ardından traktör bayisi tarafından satışı yapılan traktörlerin üretim tarihindeki AT uygunluk belgesi ile tescil dosyası içerisinde bulunan AT uygunluk belgeleri karşılaştırıldığında 195'nin üretim tarihinin değiştirilerek özel belgede sahtecilik suçunun işlendiği ve haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı.

Denizli ve Uşak ilinde eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Görevliler tarafından uzun süre yapılan çalışmalar sonucunda, Denizli genelinde ve Uşak ili Eşme ilçesinde çeşitli adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan 8 şüpheli adli makamlar tarafından işlem yapıldı.