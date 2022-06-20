Yüzlerce yıllık Yörük kültürü şölenle yaşatıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Yörük gelenek ve göreneklerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanan şenlik, bir birinden renkli görüntülere sahne oldu.

Asırlık değeri sahip Yörük kültürü, Çameli ilçesinde bulunan Arıkaya İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen şenlikle yaşatıldı. Şenlikte kurulan çadırlarda, unutulmaya yüz tutmuş birbirinden farklı meslekler tanıtıldı. Hallaç, kirman, ipten ve eğirmeden meşhur yayık ayranı yapıldı. Düzenlen programda halk oyunları gösterisi ve tiyatro yapıldı. Masıt kırıkları oyunu, zeybek gösterisi, mezuniyet töreni, Yörüklerin kullandığı alet ve edevattan yapılan eşyaların sergilediği şenlikte, yapılan duanın ardından Yörük göçü tiyatrosu yapıldı. Canlandırılan Yörük göçü, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Çameli ilçesi ve Muğla'dan gelen Yörüklerin geleneksel kıyafetlerle sergilediği gelenek ve görenekler tarihi hava oluşturdu. Şenlikte, kukladan yapılan deve gezdirildi. Program yöresel sanatçı Alper Çağdaş'ın kendi eserlerini seslendirdiği müzik ziyafeti ve ilçenin eski düğün geleneklerinden olan gapma oyunu ile son buldu.

“Şenliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, katıldığı yılsonu şenliğinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Yörük geleneğini ve kültürünü yaşatmak ve milletimize aslını ve özünü hatırlatmak için yoğun bir çaba gösteren ve kültürünün sonuna kadar özünü yaşayan Yörüklerle bir arada olmaktan dolayı şeref duydum. Böyle bir kültürü yaşatmak için özveriyle çalışan ve şenliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.