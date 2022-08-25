Yüzüne saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde ayçiçeği tarlasında çalıştığı esnada elindeki bıçağın yüzüne saplanması sonucu yaralan çiftçi, elinden bırakmadığı bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Karayahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ay çiçeği tarlasına sabah saatlerinde çalışan çiftçi Nurullah Akıncı (46), elindeki bıçakla bir anlık dikkatsizlik sonucu yüzüne saplandı. Yüzüne saplanan bıçağın yerinden oynamaması için saatlerce eli ile tutan Nurullah Akıncı'nın yardımına tarlada bulunan arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde bıçakla bekleyen Akıncı, ambulans ile Çivril Devlet hastanesine götürüldü. Gözünün altına saplanan bıçağı çıkarmak için yapılan ilk müdahalenin ardından Akıncı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi hastanelerine nakledildi. Akıncı, PAÜ hastanesinde 6 saat süren başarılı operasyonla yüzüne saplanan bıçaktan kurtuldu. Nurullah Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.