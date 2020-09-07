Zabıta Dairesi Başkanlığı, Başkan Zolan ile bir araya geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, teşkilatın 194'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Özkan Tosun, şube müdürleri ve personeller Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi. Başkan Zolan zabıta teşkilatının vatandaşların sağlığı başta olmak üzere pek çok açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, fedakarca çalışmaları nedeniyle zabıta teşkilatına teşekkür etti. Başkan Zolan, “Sizler bizim görünen yüzümüzsünüz, elimiz ayağımız gözümüzsünüz. Devamlı alanda vatandaşlarımızın hizmetindesiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte aynı güzelliklerle yolumuza devam edeceğiz inşallah. Sizin nezdiniz de tüm zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah, nice sağlıklı, sistemli, düzenli, iltizamlı günlere ulaştırsın. Zabıta Haftamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızla belediyemiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir”

Zabıta Dairesi Başkanı Özkan Tosun ise, mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz hizmet ettiklerini belirterek, kendilerine her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Tosun, “Zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızla belediyemiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşkilatımız ve çalışma arkadaşlarımız adına size teşekkür ediyorum” dedi.