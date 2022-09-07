Zabıta teşkilatı 196 yaşında

kuruluş yıldönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'la buluştu.

kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'la bir araya geldi. Buluşmaya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Özkan Tosun, şube müdürleri ve zabıta personeli katıldı. Daire Başkanı Tosun ziyarette yaptığı konuşmada, Zabıta Haftası dolayısıyla kendilerini kabul eden Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Zabıta teşkilatı olarak bizler bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve esenliği için gece gündüz demeden hizmet etmekteyiz. Bu hizmetlerimizi yerine getirirken kanun ve yönetmelikler çerçevesinde adil ve eşit bir şekilde vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızda bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle teşkilatımızın 196. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"Varlığınız bizim için çok önemli"

Başkan Osman Zolan ise 196 yıl önce kurulan zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı. Teşkilatın çok kıymetli olduğunu ve önemli görevler ifa ettiğini belirten Başkan Osman Zolan, "İnsanlarımızın kurallara uymasında, sağlık ve huzur anlamında, şehrimizdeki birçok güzelliğe katkı sağlıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz, hafta sonu tatil demeden vatandaşlarımızın huzuru için gayret ediyorsunuz " dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: " Pandemi sürecinde olağanüstü gayret gösterdiniz. Evlere gittiniz, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladınız. Bunlar çok kıymetliydi. Varlığınız bizim için çok önemli. 196 yıl önce başlatılan bu yürüyüş güçlenerek devam ediyor. Sizlerle birlikte daha güzel hizmetler yapmayı Allah'ım nasip etsin."