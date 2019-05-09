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Zabıtalar ramazan pidesi denetlemesi yaptı

Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarında denetim yaptı.

Denetimlerde pide gramajı ve hijyen kuralları kontrol edildi.


Merkezefendi'de ekipler, ilçe sınırları içerisindeki fırınlarda Ramazan pidesi denetimi yaptı. Pide gramajının yanı sıra, yapılışını ve hazırlanışını kontrol eden zabıta ekipleri, genel hijyen şartlarını ve iş yerlerinin ruhsat kontrol ettiği belirtildi. Zabıta ekiplerinin, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığı öğrenildi.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofralarımızdan eksik olmayan Ramazan pidesini, temiz ve gramajına göre vatandaşımıza ulaştırmak istiyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu amaçla denetimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. İlçemiz genelindeki denetimlerimiz devam edecek” dedi.

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