Zabıtanın dikkati emekli kadının parasını kurtardı

Denizli'nin Çal ilçesinde emekli bir kadın otobüs durağında unutuğu para dolu çantayı fark eden zabıta, kısa süre içerisinde sahibine ulaştırdı.

Çal ilçesinde yaşayan emekli 64 yaşındaki Meral İlhan, kente bulunan pazarda alışveriş yaptı. İlhan, alışverişin ardından Çamlık Parkı'nın yanındaki otobüs durağından Yukarıseyit Mahallesi'ne gitti. Kısa süre sonra ilçede kontrollerini sürdüren Belediye zabıtaları, otobüs durağının yanındaki kol duvarının üstünde bayan çantası fark etti. Çanta ekipler tarafından açıldığında içindeki kimlik kartından sahibi belirlendi.

“İçinde emekli maaşım, kredi kartlarım, özel eşyalarım vardı”

Çantayı sahibine ulaştırmak için hızla hareket eden zabıtalar, Yukarıseyit Mahallesi'ne giderek, SGK emeklisi Meral İlhan'a çantasını teslim etti. İlhan, “Bu zamanda dürüst insanları görmek çok sevindirici. Zabıtadan Allah razı olsun. Zabıtalara ve Belediye Başkanı Fethi Akcan'a teşekkür ediyorum. Çantayı unutmuşum, 10 dakika sonra ben evime girmeden zabıtalar çantamı yetiştirdi. İçinde emekli maaşım, kredi kartlarım, özel eşyalarım vardı” dedi.