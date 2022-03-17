Zafer kutlanacak, kahramanlar anılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenleyecek.

Tüm vatandaşların davetli olduğu program 18 Mart saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenleyecek. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı, 18 Mart 2022 Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş'ın yöneteceği gecede birbirinden güzel kahramanlık türküleri, ağıt ve şiirler seslendirilecek. Konser esnasında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları da Çanakkale Zaferi'ni anlatan gösterileri ile anma programında yer alacak. Ücretsiz anma programına tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.