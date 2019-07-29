Zakarya Bergdich Denizlispor'da

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, son olarak Portekiz 1. Lig takımlarından Belenenses'de formaya giyen Zakarya Bergdich ile anlaşma sağladı.

Yukatel Denizlispor, 2019-2020 sezonunda ligde başarı sağlamak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ege temsilcisinin, son olarak Portekiz 1. Lig takımlarından Belenenses'de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich ile 1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.