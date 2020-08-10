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Zehir tacirleri bavulun borusunu zula olarak kullandı

Denizli’de uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdüren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, düzenledikleri operasyonlar sonucunda 13 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdüren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, düzenledikleri operasyonlar sonucunda 13 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslardan 7'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahıslar bavulun iç borularına yerleştirdiği uyuşturucu madde şaşkınlığa neden oldu.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'ye kargoyla uyuşturucu madde gönderileceği şeklinde aldıkları ihbarın ardından harekete geçti. Kargo firmalarını takibe alan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda, bavulun iç borularına yerleştirilmiş şekilde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda, 103 gram metamfetamin, 97 gram eroin, 43 gram esrar ve 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şahıstan 7'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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