Zehir tacirleri eş zamanlı operasyonlarla yakalandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 12 zehir tacirinden, kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çalışmalarda toplam 15 bin 626 gram esrar, 2 bin gram skunk, 477 birim sentetik kannabinoid, 50 adet sentetik ecza hap, 34 gram eroin, 19 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.