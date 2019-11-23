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Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Hava topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Denizlisporlu Zeki Yavru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Ligin 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürüldü.


Zeki Yavru'nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı.

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