Zincirleme kazaya karışan araç, yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zincirleme kazaya karışan dağıtım aracı, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Sürücüler, maddi hasar oluşan kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çivril'den Denizli istikametine gelmekte olan Mustafa Kemal T. idaresindeki 20 YR 892 plakalı kamyon, iddiaya göre trafikte plakası belirlenemeyen başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, o esnada kavşaktan dönüş yapmakta olan Hasan K.'nin kullandığı 20 YS 829 plakalı dağıtım aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan dağıtım aracı, bir süre zikzaklar çizdikten sonra yön tabelalarını da devirerek tali yoldan ana yola çıkmak üzere olan Murat Ç.'nin kontrolündeki 20 DK 974 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Sürücülerin burunları bile kanamadan atlattığı kazada, her 3 araçta da maddi hasar oluştu. Üzerine devrildiği otomobile zarar veren dağıtım aracı, vinç yardımıyla aracın üzerinden alındı.

Bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların bölgeden uzaklaştırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.