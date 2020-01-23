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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlipsor: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Denizlispor, Trabzonspor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Denizlispor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0


22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0


27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy


Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Isaac Sackey, Muhammet Özkal, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Kibong Mbamba, Hadi Sacko, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Oscar Estupinan


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Thiaho Lopes, Kadir Kurt, Radoslaw Murawski, Asım Askungur, Alihan Alkan, Murathan Sütcü


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Filip Novak, Badou Ndiaye, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth


Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Jose Sosa, Doğan Erdoğan, Gaston Campi, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Safa Kınalı, Joao Pereira, Muhammet AkpınarTeknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Estupinan (dk. 13), Recep Niyaz (dk. 22) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Zeki Yavru (Denizlispor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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