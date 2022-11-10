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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Şanlıurfaspor: 5

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur müsabakasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 5-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


8. dakikada Muhammed Eren'in topu uzaklaştırmak isterken ceza sahası içinde Mustafa Ethem'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa Ethem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


37. dakikada Kemal ile Alpay'ın ceza sahası içindeki ikili mücadelesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Feyyaz'ın şutunda kaleci Abdulkadir gole izin vermedi.


39. dakikada devam eden atakta sağ çaprazdan ceza sahasına yapılan ortada Feyyaz kafayla topu filelere gönderdi. 0-2


50. dakikada Samet Emre'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuzhan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.


53. dakikada Alpay, Kemal'in müdahalesiyle yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa Ethem, meşin yuvarlağı kaleciyle farklı noktalara yolladı. 0-3


70. dakikada Ömer'in çizgiye inip ortaya çevirdiği topu Bünyamin tamamlayarak ağlara gönderdi. 0-4


82. dakikada Alpay'ın çizgiden içeri çevirdiği topu önünde bulan Bünyamin'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu. 0-5



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Nezihi Aytar


Denizlispor: Abdulkadir, Asım (Yunus Emre dk. 85 ?), Okan (Oktay dk. 85 ?), Muhammed Eren, Erdal, Alaattin, Berkant (Emre Furtana dk. 72), Samet Emre, Kemal, Melik Talha (Emre Ak dk. 45), Oğuzhan (Emre Burgaz dk. 72)


Yedekler: Ali Eren, Şerefhan, Emir Toprak, Talha Eren


Teknik Direktör: Giray Bulak


Şanlıurfaspor: Ramazan (Kadir dk. 76), İbrahim, Feyyaz, Alpay (Mert dk. 86 ?), Behlül, Erkam, Mustafa Ethem (Ömer dk. 66), Seyit, Hüseyin (Bünyamin dk. 66), Bertuğ Alican (Enes Olgun dk. 66), Barış


Yedekler: Abdulsamet, Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp


Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç


Goller: Mustafa Ethem (dk.8 ve 53), Feyyaz (dk.39), Bünyamin (dk.70 ve 82) (Şanlıurfaspor)


Sarı kart: Erda, Emre Furtuna (Denizlispor), Feyyaz, Hüseyin, İbrahim (Şanlıurfaspor)

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