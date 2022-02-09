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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor, evinde Trabzonspor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Murat Cem'in şutunu son anda kaleci Abdülkadir çeldi.


8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top, Hüseyin Türkmen'in kafasına çarparak ağlarla buluştu. 0-1


19. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topa ceza sahası içerisinde sert bir şekilde vuran Erdal, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından dışarı gönderdi.


23. dakikada Muhammed Eren'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Bekir'in, ceza sahası içerisinde rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu meşin yuvarlak kaleciye çarpması sonucu az farkla kornere gitti.


30. dakikada Enis'in kornerden kullandığı topa iyi yükselen Murat Cem, yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üst direkten dışarı gönderdi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak


Denizlispor: Abdülkadir, Erdal, Muhammet, Ahmet, Özer, Lopes, Bekir Turaç, Bünyamin, Muhammed Eren, Mustafa, Asım


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Schwechlen, Gökhan, Emre, Alaattin, Mehmet Eren, Muhammed Gönülaçar, Mayı, Ömer, Emir


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Trabzonspor: Erce, İsmail, Ahmetcan, Hüseyin Türkmen, Serkan, Berat, Murat Cem, Yusuf, Yunus, Kouassi, Enis


Yedekler: Arda, Siopis, Bakasetas, Hugo, Trondsen, Taha, Da Silva, Kerem, Puchacz, Batuhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Hüseyin Türkmen (dk. 8) (Trabzonspor)


Sarı kart: Lopes (Denizlispor)

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