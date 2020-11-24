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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Turgutluspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur'da Denizlispor, Turgutluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada kontra atakta topu önünde bulan Muhammet Beşir, ceza sahasında rakibini geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


18. dakikada Varela'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı çıktı.


26. dakikada Sacko'nun ortasında topla buluşan Mesanovic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.


45. dakikada kaleye yaklaşık 25 metreden Varela'nın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Anıl Usta, Demokrat Özgür Güneş


Denizlispor: Cenk, Muhammet Özkal, Bakalorz, Murawskı, Sacko, Mesanovıc, Zakarya, Varela, Özer, Alihan, Leismann


Yedekler: Hüseyin, Abdulkadir, Lopes, Oğuz, Recep, Sagal, Burak, Mert, Emirhan, Muhammed Kıryolcu


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Turgutluspor: Can, Sinan, Samed Kılıç, Muhammet Beşir, Mete, Emre Nasuh, Muhammet Çoban, Ferhat, Emre Keskin, Muhammed Özdemir, Burak


Yedekler: Yunus, Mert Özyıldırım, Samet Günhan, , Marvin, Mehmet, Osman, Okan


Teknik Direktör: İbrahim Cezayir


Gol: Muhammet Beşir (dk. 8) (Turgutluspor)


Sarı kart: Bakalorz (Denizlispor)

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