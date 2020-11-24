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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 - Turgutluspor: 2 (Maç sonucu)

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4.

turunda sahasında, Turgutluspor'a 2-1 yenildi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Sagal'ın ortasında topla buluşan Sacko, topu ağlara gönderdi. 1-1


55. dakikada Özer'in pasında ceza sahası sol çaprazından Sagal'ın şutunda kaleci Can topu kornere çeldi.


68. dakikada Samet Günhan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sinan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2


75. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın pasıyla buluşan Varela, çok net bir fırsatta topu dışarı gönderdi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Anıl Usta, Demokrat Özgür Güneş


Denizlispor: Cenk, Muhammet Özkal, Bakalorz, Murawski, Sacko, Mesanovic, Zakarya, Varela, Özer, Alihan (Sagal dk. 45), Leismann


Yedekler: Hüseyin, Abdulkadir, Lopes, Oğuz, Recep, Burak, Mert, Emirhan, Muhammed Kıryolcu


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Turgutluspor: Can, Sinan, Samed Kılıç, Muhammet Beşir (Mehmet dk. 72), Mete, Emre Nasuh (Mert Özyıldırım dk. 57), Muhammet Çoban, Ferhat (Marvin dk. 57), Emre Keskin, Muhammed Özdemir (Samet Günhan dk. 64), Burak


Yedekler: Yunus, Osman, Okan


Teknik Direktör: İbrahim Cezayir


Goller: Sacko (dk. 52) (Denizlispor) Muhammet Beşir (dk. 8), Sinan (dk. 68) (Turgutluspor)


Sarı kartlar: Bakalorz (Denizlispor), Muhammed Özdemir (Turgutluspor), Sinan (Turgutluspor)

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