Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 - Turgutluspor: 2 (Maç sonucu)

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4.
turunda sahasında, Turgutluspor'a 2-1 yenildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Sagal'ın ortasında topla buluşan Sacko, topu ağlara gönderdi. 1-1
55. dakikada Özer'in pasında ceza sahası sol çaprazından Sagal'ın şutunda kaleci Can topu kornere çeldi.
68. dakikada Samet Günhan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sinan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
75. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın pasıyla buluşan Varela, çok net bir fırsatta topu dışarı gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Anıl Usta, Demokrat Özgür Güneş
Denizlispor: Cenk, Muhammet Özkal, Bakalorz, Murawski, Sacko, Mesanovic, Zakarya, Varela, Özer, Alihan (Sagal dk. 45), Leismann
Yedekler: Hüseyin, Abdulkadir, Lopes, Oğuz, Recep, Burak, Mert, Emirhan, Muhammed Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Turgutluspor: Can, Sinan, Samed Kılıç, Muhammet Beşir (Mehmet dk. 72), Mete, Emre Nasuh (Mert Özyıldırım dk. 57), Muhammet Çoban, Ferhat (Marvin dk. 57), Emre Keskin, Muhammed Özdemir (Samet Günhan dk. 64), Burak
Yedekler: Yunus, Osman, Okan
Teknik Direktör: İbrahim Cezayir
Goller: Sacko (dk. 52) (Denizlispor) Muhammet Beşir (dk. 8), Sinan (dk. 68) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Bakalorz (Denizlispor), Muhammed Özdemir (Turgutluspor), Sinan (Turgutluspor)