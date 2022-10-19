Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1

Eleme Turu'nda A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada ceza sahası ön çizgisinden kontrol ettiği topu sert bir şekilde vuran Gökhan Hüner, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

35. dakikada Asım'ın ön çizgiden vurduğu topu, kaleci son anda uzanarak kornere gönderdi.

51. dakikada Berkant'ın kaleye yakın mesafeden vurduğu top, üst direğe çarparak dışarı gitti.

62. dakikada ceza sahası içindeki Ömer'in çizgiye yakın noktadan yaptığı ortada, arkada bulunan Berkant kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

89. dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahid Adem Çelebi, Mehmet Özer

Denizlispor: Hüseyin, Gökhan Süzen, Erdal, Hakan (Ömer Hasan dk. 46), Berkant, Okan (Emre dk. 46), Muhammed, Oğuz, Bekir (Samet dk. 90 ?), Oğuzhan (Mustafa dk. 46), Asım (Muhammet Özkal dk. 70)

Yedekler: Abdülkadir, Schwechlen, Emir Toprak, Ramazan, Melik Talha

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz, Recep (Veysel Karani dk. 46), Yahya Kemal, Samet Önger, Celal Baver (Hami dk. 58), Gökhan Hüner (Tugay dk. 58), Doğukan, Yunus Emre (Kemal dk. 68), Hasan, Sergen (Burak dk. 68), Ertuğrul

Yedekler: Abdülbedi, Mert

Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ

Goller: Gökhan Hüner (dk. 1) (Ayvalıkgücü Belediyespor), Berkant (dk. 62), Erdal (dk. 89) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Recep, Yahya Kemal (Ayvalıkgücü Belediyespor), Berkant (Denizlispor)