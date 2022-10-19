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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.



Maçtan dakikalar


1. dakikada ceza sahası ön çizgisinden kontrol ettiği topu sert bir şekilde vuran Gökhan Hüner, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


35. dakikada Asım'ın ön çizgiden vurduğu topu, kaleci son anda uzanarak kornere gönderdi.


51. dakikada Berkant'ın kaleye yakın mesafeden vurduğu top, üst direğe çarparak dışarı gitti.


62. dakikada ceza sahası içindeki Ömer'in çizgiye yakın noktadan yaptığı ortada, arkada bulunan Berkant kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


89. dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahid Adem Çelebi, Mehmet Özer


Denizlispor: Hüseyin, Gökhan Süzen, Erdal, Hakan (Ömer Hasan dk. 46), Berkant, Okan (Emre dk. 46), Muhammed, Oğuz, Bekir (Samet dk. 90 ?), Oğuzhan (Mustafa dk. 46), Asım (Muhammet Özkal dk. 70)


Yedekler: Abdülkadir, Schwechlen, Emir Toprak, Ramazan, Melik Talha


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz, Recep (Veysel Karani dk. 46), Yahya Kemal, Samet Önger, Celal Baver (Hami dk. 58), Gökhan Hüner (Tugay dk. 58), Doğukan, Yunus Emre (Kemal dk. 68), Hasan, Sergen (Burak dk. 68), Ertuğrul


Yedekler: Abdülbedi, Mert


Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ


Goller: Gökhan Hüner (dk. 1) (Ayvalıkgücü Belediyespor), Berkant (dk. 62), Erdal (dk. 89) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Recep, Yahya Kemal (Ayvalıkgücü Belediyespor), Berkant (Denizlispor)

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