Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 3 - Ağrı 1970 Spor: 0

Turu'nda Denizlispor, Ağrı 1970 Spor'u 3-0 yenerek, 5. tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

31. dakikada ceza sahasına yakın noktadan serbest vuruş kullanan Brahim Darri'nin sert şutunda kaleci Sefa Mücahid Çirişoğlu son anda müdahale ederek gole engel oldu.

55. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bekir Turaç Böke çok sert vurdu, kaleci Sefa bu pozisyonu kontrol etmek istese de engel olamadı ve top filelerle buluştu. 1-0

58. dakikada gelişen Denizlispor atağında topla buluşan Asım Hamzaçebi, düzgün bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkaran isim oldu. 2-0

83. dakikada ceza sahası içerisinde baskı uygulayan Denizlispor'da topa kapan Ömer Şişmanoğlu, bekletmeden şutunu çekti ve maçın skorunu ilan eden isim oldu. 3-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Ogenyi Onazi (Muhammed Gönülaçar dk. 80 ?), Mustafa Çeçenoğlu, Okan Derici (Burak Gümüştaş dk. 84 ?), Bekir Böke (Alaattin Öner dk. 76), Erdal Akdarı, Bünyamin Balat (Leo Schwechlen dk. 80 ?), Emre Sağlık, Brahim Darri (Ömer Şişmanoğlu dk. 76), Muhammet Özkal

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Kevin Selom Mayi,

Ağrı 1970 Spor: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Mazlum Kural (Mehmet Berke Yanmaz dk. 64), Burçak Özkanca, Can Morgül, Önder Selimoğlu (Serhat Tarhan dk. 65), Taner Çekiç (Kaan Yılmaz dk. 74), Ali Özdemir (Mert Yıldırım dk. 46), Seyit Gazanfer (Bünyamin Başar dk. 81 ?), Mücahit Karagöz, Oğuzhan Malcı, Furkan Demir,

Yedekler: Baran Güler, Melik Ahmet İpek,

Goller: Bekir Turaç Böke (dk. 55), Asım Hamzaçebi (dk. 58), Ömer Şişmanoğlu (dk. 83) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Can Morgül (dk. 60) (Ağrı 1970 Spor)