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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 4 - İçel İdman Yurdu: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur karşılaşmasında Denizlispor, kendi evinde İçel İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Denizlispor maçı 4-1 galibiyetle bitirdi.



Maçtan Dakikalar


7. dakikada Denizlispor rakip kalede etkili oldu. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Sacko meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


8. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında ceza sahasında Burak Çalık'ın şutu ağlara gitti. 2-0


20. dakikada Mustafa Özkaya kaleye yaklaşık 25 metre uzaktan şık bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-1


74. dakikada Burak Çalık'ın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz'ün şutunda top ağlarla buluştu. 3-1


90+1. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Recep Niyaz, topu filelere gönderdi. 4-1



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Alper Çelik, Cem Özbay, Hakan Karabalcık


Denizlispor: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sacko, Sedat Şahintürk (Mehmet Akyüz dk. 67), Recep Niyaz, Sapunaru, Burak Çalık, Emre Sağlık (Asım Aksungur dk. 90+2 ?), Keremcan Akyüz, Isaac Sackey


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru, Murathan Sütçü


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


İçel İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Aslan Gök, Uğur Bingöl, Burak Ziyattin Altıntaş, Hurşit Velioğlu, Ömer Önder, Süleyman Öztürk, Onur Kaya (Mehmet Şükrü Önder dk. 57), Mustafa Özkaya, Mahmut Metin (Fazlı Ayan dk. 57), Ebubekir Yardım (Ekrem Aydemir dk. 86 ?)


Yedekler: Samer Diler, Naci Bayraktaroğlu, Berat Demirbuğa, Cihan Özalp


Teknik Direktör: İbrahim Baş


Goller: Sacko (dk.7), Burak Çalık (dk. 8), Mehmet Akyüz (dk. 74), Recep Niyaz (dk. 90+1) (Denizlispor), Mustafa Özkaya (dk. 21) (İçel İdman Yurdu), Mehmet


Sarı kartlar: Aslan Gök, Hurşit Velioğlu, Süleyman Öztürk (İçel İdmanyurdu Spor), Emre Sağlık (Denizlispor)

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