Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 4 - İçel İdman Yurdu: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur karşılaşmasında Denizlispor, kendi evinde İçel İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Denizlispor maçı 4-1 galibiyetle bitirdi.
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Denizlispor rakip kalede etkili oldu. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Sacko meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
8. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında ceza sahasında Burak Çalık'ın şutu ağlara gitti. 2-0
20. dakikada Mustafa Özkaya kaleye yaklaşık 25 metre uzaktan şık bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-1
74. dakikada Burak Çalık'ın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz'ün şutunda top ağlarla buluştu. 3-1
90+1. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Recep Niyaz, topu filelere gönderdi. 4-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Çelik, Cem Özbay, Hakan Karabalcık
Denizlispor: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sacko, Sedat Şahintürk (Mehmet Akyüz dk. 67), Recep Niyaz, Sapunaru, Burak Çalık, Emre Sağlık (Asım Aksungur dk. 90+2 ?), Keremcan Akyüz, Isaac Sackey
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru, Murathan Sütçü
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
İçel İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Aslan Gök, Uğur Bingöl, Burak Ziyattin Altıntaş, Hurşit Velioğlu, Ömer Önder, Süleyman Öztürk, Onur Kaya (Mehmet Şükrü Önder dk. 57), Mustafa Özkaya, Mahmut Metin (Fazlı Ayan dk. 57), Ebubekir Yardım (Ekrem Aydemir dk. 86 ?)
Yedekler: Samer Diler, Naci Bayraktaroğlu, Berat Demirbuğa, Cihan Özalp
Teknik Direktör: İbrahim Baş
Goller: Sacko (dk.7), Burak Çalık (dk. 8), Mehmet Akyüz (dk. 74), Recep Niyaz (dk. 90+1) (Denizlispor), Mustafa Özkaya (dk. 21) (İçel İdman Yurdu), Mehmet
Sarı kartlar: Aslan Gök, Hurşit Velioğlu, Süleyman Öztürk (İçel İdmanyurdu Spor), Emre Sağlık (Denizlispor)