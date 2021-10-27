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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 - Şile Yıldızspor: 4

1 sona eren karşılamada penaltılar sonucu rakibini 5-4 mağlup etti.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Erhan Kutlu, Nezihi Aytar, Mehmet Pekmezci,


Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Veton Tusha (Ömer Şişmanoğlu dk. 88), Okan Derici (Aissati dk. 73), Bekir Turaç Böke (Çeçenoğlu dk. 64), Erdal Akdarı, Leo Schwechlen (Hakan Çinemre dk. 105+1), Bünyamin Balat, Emre Sağlık, Brahim Darri (Kevın Selom Mayi dk. 64), Muhammet Özkal, Brice Florentin Dja (Ogenyi Onazi dk. 74),


Yedekler: Altıntaş, Alaattin, Gümüştaş, Muhammed Eren


Teknik Direktör: Bulut Turhan


Şile Yıldızspor: Ömer Özleyen, Emir Şen, Arda Can, Şevket Güngör, Emre Adiloğlu, Murat Ulusoy (Lütfi Efe Özreisoğlu dk. 105+1), Raşit Sevindir(Şahin Aygüneş dk. 80), Mert Sarı(Taner Yıldız dk. 75), Erhan Tatlıdil, Mustafa Bedirhan Çelik (Oğuz Eken dk. 75), Hazarhan Karaca (Berk Akdemir dk. 90+1)


Yedekler: Enes Özer, Reha Kurt,


Teknik Direktör: Serkan Ençetin


Goller: Leo Schwechlen (dk. 47) (Denizlispor), Raşit Sevindir (dk. 69 pen.) (Şile Yıldızspor)


Penaltılar: Onazı, Mustafa, Mayi, Ömer (Denizlispor), Şahin, Reha, Taner (Şile Yıldızspor)


Kırmızı kartlar: Bünyamin Balat (dk. 66) (Denizlispor)


Sarı Kartlar: Schwechlen, Abdulkadir, Mustafa, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor) Emir, Hazarhan, Arda (Şile Yıldızspor)

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