Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 - Şile Yıldızspor: 4

1 sona eren karşılamada penaltılar sonucu rakibini 5-4 mağlup etti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Erhan Kutlu, Nezihi Aytar, Mehmet Pekmezci,
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Veton Tusha (Ömer Şişmanoğlu dk. 88), Okan Derici (Aissati dk. 73), Bekir Turaç Böke (Çeçenoğlu dk. 64), Erdal Akdarı, Leo Schwechlen (Hakan Çinemre dk. 105+1), Bünyamin Balat, Emre Sağlık, Brahim Darri (Kevın Selom Mayi dk. 64), Muhammet Özkal, Brice Florentin Dja (Ogenyi Onazi dk. 74),
Yedekler: Altıntaş, Alaattin, Gümüştaş, Muhammed Eren
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Şile Yıldızspor: Ömer Özleyen, Emir Şen, Arda Can, Şevket Güngör, Emre Adiloğlu, Murat Ulusoy (Lütfi Efe Özreisoğlu dk. 105+1), Raşit Sevindir(Şahin Aygüneş dk. 80), Mert Sarı(Taner Yıldız dk. 75), Erhan Tatlıdil, Mustafa Bedirhan Çelik (Oğuz Eken dk. 75), Hazarhan Karaca (Berk Akdemir dk. 90+1)
Yedekler: Enes Özer, Reha Kurt,
Teknik Direktör: Serkan Ençetin
Goller: Leo Schwechlen (dk. 47) (Denizlispor), Raşit Sevindir (dk. 69 pen.) (Şile Yıldızspor)
Penaltılar: Onazı, Mustafa, Mayi, Ömer (Denizlispor), Şahin, Reha, Taner (Şile Yıldızspor)
Kırmızı kartlar: Bünyamin Balat (dk. 66) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Schwechlen, Abdulkadir, Mustafa, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor) Emir, Hazarhan, Arda (Şile Yıldızspor)