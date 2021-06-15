Zorlu bir korona süreci atlatan Başkan Şevkan, 70 gün sonra görevinin başına döndü

Hulusi Şevkan, ilk mesai gününde birim müdürleriyle geriden kalan 70 günün değerlendirmesini yaptı.

7 Nisan'da yaptırdığı korona virüs testinin 2. kez pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, evinde karantinaya alındı. Bir süre Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Başkan Şevkan, korona virüsü yenmeyi başardı ve sağlığına kavuştu. 28 Nisan'da babası Ali Şevkan'ı toprağa veren Başkan Şevkan, 28 Mayıs'ta ise kardeşi Veteriner Hekim Nazım Şevkan'ı kaybetti. Zorlu 70 günlük aranın ardından Başkan Şevkan, görevinin başına geçti.

Zorlu sürecin ardından görevinin başına geçen Başkan Şevkan, ilk mesai gününde birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Başkan Şevkan, babası ve kardeşinin vefatı dolayısıyla bu zorlu süreçte telefonla, sosyal medya aracılığıyla ve taziye ziyaretleriyle kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Başkan Şevkan, “Pamukkale Üniversitesinde tedavi süresince kardeşimle ve bütün hastalarıyla insanüstü bir çabayla ilgilenen hocalarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum'' dedi.