1. Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Gala gecesinde toplam 17 kategoride ödüller verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği, Yenişehir, Hani, Eğil, Sur belediyeleri ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Doğu ve Güneydoğu Sanayici İş İnsanları Federasyonu, Diyarbakır İş Kadınları Derneği, destekleri ile 1 Haziran'da başlayan 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali, bu akşam kapanış galasını gerçekleştirdi. Tarihi Sur ilçesi İçkalede düzenlenen ödül gecesine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu, Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Reyhan Aktar, oyuncular, yönetmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Diyarbakır, sanattan, kültürden, spordan başarılarına devam edecektir”

Gala gecesinde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada anlamlı organizasyon için çaba gösterenleri ve destek olan kurumları kutladı. Kasapoğlu, “Diyarbakır, hakikaten sanattan, kültürden, spordan başarılarına devam edecektir. Buna inanıyorum. Gençlerimizde bu potansiyel var. Sırada uzun metrajlı festival var” dedi.

“Bu yıl kısa film festivalini yaptık, seneye uzun metrajlı film festivali yapma hedefimiz var”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da, Diyarbakır'ın tarihi geçmişine ve önemine dikkat çekerek, “Bu kente spor yakışıyor, sanat yakışıyor, kültür yakışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kentimizi sporla, sanatla, kültürle dünyanın gündemine taşıma gayretimiz var. Bu yıl kısa film festivalini yaptık inşallah seneye uzun metrajlı film festivali yapma hedefimiz var” diye konuştu.

Festivalin açılış galasında sinema oyuncusu Ali Sürmeli'ye Ahmet Arif adına, Suna Yıldızoğlu'na da Sami Hazinses adına “Emek Ödülü” verilirken, festival Komitesi, toplamda 17 ödül verdi.