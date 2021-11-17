1. Doğu Pediatri Kongresi başlıyor

Doğu Pediatri kongresi yarın başlıyor.

1. Doğu Pediatri kongresi çocuk sağlığı ve hastalıklarının konuşulacağı çocuk kongresi bölgede geniş katılımlı ilk kongre olma özelliği taşıyor. Tüm illerden birbirinden değerli çocuk hekimlerinin katılacağı kongre 18 kasımda kurslar ile başlayıp 21 kasıma kadar sürecek yoğun bir bilimsel program içeriyor. Kongrenin bilimsel programının zenginliğinin yanı sıra katılımcılar Doğu Pediatri Derneği tarafından planlanan Diyarbakır velime geceleri ve Ferhat Göçer konseri ile kongre sonrası ağırlanacak. Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen “Bölgemizde ilk defa bu denli geniş katılımlı bir kongre düzenliyoruz. İlimize ve bölgemize hayırlı olsun“ dedi.

Doğu Pediatri Kongre Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul “Daha önce çocuk sağlığını konuşmak üzere küçük çaplı seminerlerimiz ve toplantılarımız olurdu lakin 18-21 kasım tarihleri arası 4 gün sürecek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah her yıl kongremiz daha güçlü bir şekilde katılımcı sayımızı da artırarak devam edeceğiz“ diye konuştu.

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena “Yaklaşık bir yıldır Diyarbakır'da gerçekleştireceğimiz kongremiz için ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Tüm bölgelerimizden 1000 civarı çocuk hekiminin katılacağı ve çocuk sağlığının tüm yönleri ile ele alınacağı kongremizi gerçekleştirecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Kongreye destek sunan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyoruz“ şeklinde konuştu.