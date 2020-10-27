1 kilo ve üzeri tatlı alana kitap hediye

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir esnaf, 1 kilo ve üzeri tatlı alışverişi yapan herkese kitap hediye ediyor.

Silvan'da faaliyet gösteren bir pastane, kitap okuma alışkanlığının arttırılması için ilginç bir çalışmaya imza attı. Pastane, kendilerinden 1 kilo ve üzeri tatlı alan her müşteriye kitap hediye etmeye başladı. Pastane işletmecisi Mustafa Uyanık, değişik bir konseptle vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Uyanık, "31 Aralık gününe kadar 1 kilo ve üzeri alışveriş yapan tüm müşterilerimize bir kitap hediye ediyoruz. Çocuklarımızı unutmadık çocuklarımıza okuma alışkanlığını da kazandırmak amacıyla iş yerimize gelen tüm çocuklara çocuk hikayeleri hediye ediyoruz. Vatandaşlarımızın okuma alışkanlığını geliştirmek ve okuma seviyesini yükseltmek amacıyla böyle bir kampanyayı başlattık. Bu anlamda bizlere çocukların okuması için çocuk hikaye kitaplarını gönderen Silvan ilçe Emniyet Müdürü Bülent Aral'a teşekkür ediyorum" dedi.

Uyanık, pastanelerine gelen müşterilerin okuması için masalara kitap bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını belirterek Uyanık'a teşekkür etti.