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1 saat kitap okuyana çay ve kahve bedava

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesindeki bir kahvehanede, en az 1 saat kitap okuyan müşteriler, içtikleri çay ve kahveye para ödemiyor.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki bir kahvehanede, en az 1 saat kitap okuyan müşteriler, içtikleri çay ve kahveye para ödemiyor.


Kocaköy ilçesi Kaya Mahallesi'ndeki bir kahvehanede en az 1 saat süreyle kitap okuyan müşteriler, gün boyunca içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor. Müşteriler, kahvehanedeki kitaplıktan istedikleri kitapları alarak okuyabiliyor.


İnsanları kitap okumaya teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattığını ifade eden işletmeci 38 yaşındaki Erdoğan Kulaç, yaptıkları kampanyanın insanların ilgisini çektiğini söyledi. Çalışmayı farkındalık oluşturmak adına yaptıklarını belirten Kulaç, ülkeyi güçlü kılan durumun nüfus değil eğitim ve bilgi olduğunu kaydetti. Kulaç, bu nedenle 1 saat kitap okuyana çayını, kahvesini ücretsiz verdiklerini dile getirdi.


Kahvehanenin ortaklarından 23 yaşındaki Sercan Çelik de, amaçlarının bilgiye ve eğitime önem vermek olduğunu söyledi. Çelik, “Vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için çabalıyoruz. Oldukça ilgi görüyor. Kitap sayımızı artırmayı, burayı gerçek bir kıraathaneye çevirmeyi düşünüyoruz” dedi.


Vatandaşlar da bu projeden memnun olduklarını, hem kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini, hem de gün boyu bedava çay ve kahve içtiklerini söyledi.

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