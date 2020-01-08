1 yaşındaki bebeğine su vermek için uyandı, alevlerden canlarını son anda kurtardı

Diyarbakır'da, 31 Aralık gecesi 1 yaşındaki çocuklarının ağlamasıyla uyanıp, evlerinde çıkan yangını fark eden Emine Çapan (23), eşi ve çocuğuyla ölümden döndü. Evdeki eşyaların tamamının yandığı, kiralık evden canlarını zor kurtaran Çapan ailesi, akrabalarının yanına geçerek yardım bekliyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde ikamet eden Çapan ailesinin kirada oturdukları evde 31 Aralık gecesi yangın çıktı. Yangının meydana geldiği sırada eşi ve çocuğuyla uykuda olan Emine Çapan, 1 yaşındaki oğlu Siraç'ın ağlaması ve ona su vermek için uyanması ile evlerinin yandığını gördü. O sırada eşinin dış kapıyı kırdığını ve balkondan atlayarak evden çıktıklarını belirten Çapan, yangını fark eden komşularının itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdiğini söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. İki yıllık evli olan çifttin bütün eşyaları yanarken, Emine Çapan, eşinin yevmiye ile çalıştığını ve bu şekilde yeni bir düzen kuramayacaklarını belirterek sokakta kalan bir yaşındaki çocuklarıyla yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

“Her yere başvuru yaptım, başvurularım reddedildi”

Emine Çapan, 31 Aralık gece saat 02.15 civarında bebeklerinin uyandığını su vermeye kalktığında mutfağa giderken alevleri fark ettiğini söyledi. Çapan, “Dış kapıyı kırıp dışarıya attık kendimizi. Eşim balkondan atladı. Ondan sonra polis, itfaiye ambulans derken yetişene kadar bütün her şeyim yanmıştı. Zaten hiç bir şeyi kurtaramadık. Her yere başvuru yaptım. Başvurularım reddedildi. Böyle sokakta kaldık, mağduruz. Ev sahibi evin yenilenmesini istiyor. Durumum yok, gücüm yok şuanda. Hiç bir şey yapamıyorum. Yeni bir eve geçmek istiyorum ama şuanda imkanım yok. Eşyalarım yandı, hiçbir şeyim kalmadı. İki yıllık evli bir bayanım. Çeyizlerim, neyim varsa hepsi yandı şuanda. Çocuğumla, eşimle beraber hepimiz sokaktayız, dışarıdayız. Eşim yevmiyecidir, ama yeni bir düzene ihtiyacımız var. Günlükle bize yetmiyor. Yetkililerden bize yardım elinin uzatılmasını istiyorum. Mağdurum, zor durumdayım” dedi.