10 aylık bebek ve annesini şehit eden terörist sağlık kontrolünden geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz yıl 10 aylık bebek, annesi ve bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıları gerçekleştiren terör örgütü PKK mensubu Rojevin kod adlı E.S., sağlık kontrolünden geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbar doğrultusunda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olan ve Diyarbakır il merkezinde olduğu bildirilen Rojevin kod adlı E.S. isimli teröristin akrabasının evinde saklandığı öğrenildi. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası terörist E.S., kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri devam eden E.S., bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek Binası Acil Servisi'ne götürüldü. Terörist E.S., sağlık kontrollerinden sonra tekrar emniyete götürüldü.