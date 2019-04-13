10. Intertraffic Fuarı'nda Mina Galvaniz rüzgarı

Intertraffic İstanbul 2019 Fuarı'ında Mina Galvaniz rüzgarı esiyor.

Ürdün, Katar, Rusya, Kırgızistan, Hırvatistan, Tayland, Arnavutluk, İran, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerin katılım sağladığı fuarda Türk katılımcılar ilgi odağı oldu. Üretim merkezi Diyarbakır'da bulanan ve 3 kıtadan 27 ülkeye ihracat yapan Mina Galvaniz standını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve kamu kurum müdürleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Mina Galvaniz İcra Kurulu Başkanı Recep Özekinci, Mina Galvaniz'in 2013 yılında 40 bin metrekare alanda bin 200 kişiyi istihdam ederek iş hayatına başladıklarını ve 6 yıl içerisinde sektöründe 5 tip ürün ürettiklerini söyledi. Oto bariyer, aydınlatma direği, enerji nakil hatları ürettiklerini anlatan Özekinci, ''Üretim fabrikamızda AR-GE çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Ürettiğimiz ürün guruplarına biraz daha elektronik sistemler yükleyeceğiz. Bu ürünlerle firmamızı geleceğe taşıyacağız. Avrupa'da seçilir bir marka olacağız'' dedi.