10 metrelik su havzasına düşen köpek ekipler tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 10 metrelik derinliğindeki su havzasına düşen köpek, AFAD hazır kıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bağlar ilçesi Tellikaya köyünde, dün gece saatlerinde vatandaşların sulama kanalı su havzasında köpek sesi duyması üzerine AFAD'a bilgi verildi. Köpeği kurtarmak için seferber olan Diyarbakır AFAD ekipleri 10 metrelik su havzasına iple erişim sistemi kurarak iniş yaptı. Mahsur kalan köpek, gece yarısı havzadan alınarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek, olay yerine çağrılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hayvan ambulansına teslim edildi.