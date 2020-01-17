10 yıllık gelenek bozulmadı, başarı belgesini getiren öğrencileri ücretsiz tıraş etti

Diyarbakır'da Berat Polatoğlu isimli berber, yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz tıraş projesini bu yıl da gerçekleştirdi. Ara tatilde karneleri ile birlikte başarı belgesini de alan öğrenciler, Polatoğlu'nun iş yerine koştu.

Yaklaşık 10 yıldır başarı belgesi getiren örencileri ücretsiz tıraş eden Diyarbakırlı dünya şampiyonu kuaför Berat Polatoğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ara tatile girmesi sonrası öğrencileri dükkanında ağırladı. Polatoğlu, karneleri ile birlikte takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencileri tebrik ettikten sonra tıraş edip evlerine uğurladı. 10 yılda 5 bin öğrenciden fazla tıraş yapan şampiyona çevredeki berber ustaları desteğe geldi.

"Çocukların yüzlerindeki mutluluk aldığım derece ve kupalardan daha önemli"

28 yıldır kuaförlük yapan dünya şampiyonu Berat Polatoğlu (35), projeyi 10 yıldır sürdürdüğünü ve bundan gurur duyduğunu söyledi. Çocukların yüzlerindeki mutluluğun aldığı derece ve kupalardan daha önemli olduğunu kaydeden Polatoğlu, "Yaklaşık 10 yıldır başlattığımız taktir ve teşekkür alan öğrencilere tıraş bedava kampanyamız her yıl olduğu gibi devam ediyor. Eğitime destek vermeye her zaman hazır olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 10 yılda yaklaşık olarak 5 binden fazla öğrencimize hizmet verdik. Bundan dolayı öğrencilerimiz çok mutlu, onların mutluluklarından bizde mutluluk çıkartıyoruz. Öğrenciler geleceğimizdir, geleceğimize ışık tutmak lazım, onların başarılı olmaları bizi mutlu ediyor, başarılarına bir nebze katkıda bulunursak ne mutlu bize. 10 yılda çevredeki illerdeki meslektaşlarımızda bu kampanyaya katıldılar. Çünkü öğrenciliği yaşamış biri olarak bazen ihtiyaç duyabiliyorsun, küçücük şeylerden mutlu olabiliyorsun. Meslektaşlarımızda bu kampanyayı gerçekleştirmeye başladı, yakın komşularımızda ve meslektaşlarımız bizlere yardıma geldi. Bu kampanyanın diğer meslek dallarına da yayılmasını istiyorum, çünkü öğrencilerimizin bu tür motivasyona ihtiyaçları var. Aslında çocukların yüzlerindeki mutluluk aldığım derece ve kupalardan daha önemli. Ben bu mesleği yaptığım sürece bu kampanya devam edecek, onlara ömür boyu hizmet vermeyi düşünüyoruz. Biz sadece eğitime destek değil farklı sosyal sorumluluk projeleriyle de gençlerin yanında olmaya çalışacağız" dedi.

"Bunu yapmak cesaret ister"

Öğrencilerin velilerinden Hacer Özyıldız, 10 yıldır bu projeyi sürdürmenin cesaret istediğini söyledi. Özyıldız, “Berat Polatoğlu'nun başlatmış olduğu başarı belgesi getirene ücretsiz tıraş kampanyasını duyduk. Çocuklarla birlikte geldik, çok gurur verici bir şey, çok taktir edilmesi gerekiyor. Gözlerim dolu dolu oldu, çok güzel bir duygu keşke herkes yapabilse, 10 yıl dile kolay, bunu yapmak cesaret ister” diye konuştu.

Taktir belgesini alıp tıraş olmaya gelen Enes Taraman, projenin devam etmesini çok istediğini ve dünya şampiyonun elinde tıraş olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Taraman, "Berat ağabeyimiz bir proje yapmış, karnesini getiren herkese ücretsiz tıraş yapacağını söyleyince buraya geldim. Taktir aldım, dünya şampiyonu beni tıraş ettiği için çok mutluyum, çok teşekkür ederim, bu projenin devam etmesini çok istiyoruz” şeklinde konuştu.

Meslektaşları yardıma koştu

20 yıldır kuaförlük yapan Recai Bulut Tekin, eğitime destek vermek için kolları sıvadığını ve Berat Polatoğlu'na yardıma geldiğini söyledi. Tekin, "Değerli ustamız Berat Polatoğlu, eğitim açısından büyük bir çığır açtı, yaklaşık 10 yıldır eğitimde başarılı olan öğrencilere hizmet yapıyor. Bizde bir nebze katkıda bulunmak için dükkanlarımızı kapattık, eğitime destek için şuan buradayız. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, herkes eğitime destek vermeleri gerekiyor, insanları buna teşvik etmek için herkesten destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.