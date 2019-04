100 liraya çekilişe katıldı arabasını aldı

Diyarbakır'da bir AVM'de çocuğuna oyuncak alıp çekilişe katılarak noter huzurunda araç kazanan Deniz Kandemir isimli talihli resmi işlemlerin tamamlanmasıyla arabasını aldı.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, ziyaretçilerini 100 liraya araba sahibi yaptı. ‘Yeni yılda alışveriş bizimle araba sizinle olsun' kampanyası ile AVM içerisinde mağazalardan yapılan 100 lira ve üzeri alışverişlerde çekilişe katılım hakkı ile noter huzurunda çekilen kurada 211571 kupon numaralı Deniz Kandemir isimli talihliye çıktı. Kandemir kazandığı arabanın resmi işlemleri yapıldıktan sonra Ceylanlar Karavil park AVM yönetiminden anahtarı teslim aldı.

Çocuğuna oyuncak aldı, araba sahibi oldu

Talihli Deniz Kandemir, 2 yaşındaki çocuğuna oyuncak almalarıyla çekilişe katıldıklarını dile getirerek bu sayede araba kazandığını söyledi. Kandemir, “Resmi işlemler tamamlandıktan sonra arabayı aldık, her şey an be an tarafımıza bilgi verilerek yapıldı. Bu açıdan yine Ceylan Karavil ailesine çok teşekkür ediyorum. Samimiyetleri, yaklaşımları açıkçası bizim için mutluluk verici oldu” dedi.

Ceylan Karavil Park AVM yatırımcılarından Şehmuz Ceylan katılımcılara teşekkür ederken, Halim Karavil, Ceylan Karavil ailesi olarak Diyarbakır'da ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi. Karavil, “Bilindiği üzere ilimizde ciddi yatırımlar yaptık. Şans ve araba dağıtmaya devam edeceğiz inşallah. İlimizi, bölgemizi çok seviyoruz, memleketimizi çok seviyoruz, insanlarımızı çok seviyoruz dolayısıyla bu yatırımlarımız, çekilişlerimiz, hediyelerimiz hep devam edecektir” diye konuştu.